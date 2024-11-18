MİT, CHP’ye sunum yapacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün katıldığı “Bana Baştan Anlat” adlı YouTube yayınında Özlem Gürses’in sorularını yanıtlarken özetle şunları söyledi: “MİT, AK Parti MKYK’sına gitti ve bir sunum yaptı. Ben de bir yazı yazdım. Yazıda şunu söyledim, ‘Eğer ülkenin son seçimlerinin ikinci partisine verilecek bir bilgi varsa, birinci partisinden niye esirgiyorsunuz? Yok bu bilgi FETÖ gibi özel bir meselede AK Parti’ye özelse kamuoyuna açıklayın bunu hepimiz bilelim’.

GÜNDEM BELİRLENMEDİ

Ve dedim ki ‘Bir sunum yapıyorsanız bu sunumu gelin bize de yapın’. Sayın İbrahim Kalın da büyük bir nezaketle 29 Ekim töreninde önce bir merhabalaştık, sonra döndü yanıma geldi, dedi ki ‘Yazınızı aldım, haklısınız, uygun bir zamanda gelelim ve bir sunum yapalım, biz bir sunum yapmak isteriz.’ Bunu konuştuk. Önümüzdeki hafta içinde, yani bu içine gireceğimiz hafta Sayın MİT Başkanı CHP’ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir gündem belirlemedik.”

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BELEDİYELERİ SORACAK

Özel, CHP’li belediyeler için MİT’in devreye sokulduğu iddiasına ilişkin de “Benim sorduğum sorunun netleşmesini bekliyorum. O konuda zaten MİT’e yakın bazı kaynaklar, MİT’in görev alanının bu olmadığını, MİT’te böyle bir çalışma olmadığını ifade ettiler. Tahmin ediyorum Sayın Kalın da bunu tekrar söyleyecek” diye konuştu.

İKİ ZİYARET KESİNLEŞTİ

CHP Lideri Özgür Özel, Filistin, Azerbaycan ve Suriye ziyaretlerine ilişkin de şu bilgiyi verdi: “Mahmut Abbas davet etti, tarifeli uçuş olmadığı için uçağımızın kuyruk numarasını bildirdik İsrail Dışişleri Bakanlığı’na. Beş haftadır uçuş izni bekliyoruz, aldığımız anda gideceğiz. İkincisi geçtiğimiz gün Azerbaycan, sevgili İlham Aliyev ile telefonda görüştüm, Zafer Günü’nde. Kendisiyle karşılıklı planlamaya karar verdik, o ziyaret yapılacak. Esad’dan da ilk önce resmi yazı istemişlerdi, sonra bir Rusya, Putin, Erdoğan, Esad falan olunca bir beklemeye aldılar. O konuda da tahmin ediyorum önümüzdeki aylar içinde bu üç ziyaretten ikisi çok kesin, bir tanesi de konjonktürel olarak gerçekleşecek.”





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BİRLİKTE FİLM İZLEDİLER

CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MYK üyeleri, İstanbul’daki belediye başkanları ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in çocuklarının da davet edildiği özel gösterimde Ertan Saban’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini izledi.