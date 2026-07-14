MİT, ByLock’taki hiyerarşiyi çözdü! ‘En kıymetli’ ilk 100 listesi

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MİT, FETÖ’nün kripto haberleşme ağı ByLock’ta elde edilen 215 bin 92 kişilik veri tabanı inceleyerek örgüt hiyerarşisini ortaya çıkardı. Çözümlenen veri tabanı incelendiğinde örgüt üyelerinin uygulamada gerçek isimleriyle değil, sistem tarafından atanan “ID numaralarıyla” yer aldığı belirlendi.

TANIDIK İSİMLER

1’den başlayarak 215 bini aşan bu ID numaralarının rastgele verilmediği, kişilerin örgüt içerisindeki önem kıdem ve bağlılık sırasını gösteren kritik hiyerarşi haritası olduğu belirlendi. “En kıymetli” olarak nitelendirilen ilk 100 içindeki ID numaralarının FETÖ’nün en kritik operasyonel isimlerine ait olduğu deşifre edildi. Yapılan analizlerde, MİT Kumpası davası sanığı eski emniyet müdürü Erol Demirhan’ın 27, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi’nin 28, Serkan Yurtçu’nun 39, Hrant Dink suikastı davası sanıklarından Serkan Şahan’ın 40, Rus Büyükelçi Karlov suikastı planlayıcısının bağlı olduğu Cengiz Özkan’ın 43 ve örgütün ABD imamı Mehmet Yaşa’nın 49 ID numarasıyla ilk sıralarda yer aldığı görüldü.



Örgütün propaganda faaliyetlerini yürüten ve “FETÖ’nün Goebbels’i” olarak bilinen firari Cevheri Güven’in ise 3320 ID numarasıyla ilk bin içerisinde yer almasa da örgüt medyası ve gazetecileri arasında ilk sırada yer alacak kadar “kıymetli” olduğu belirlendi.

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215 BİN 92 KİŞİLİK VERİ TABANI

Türkiye, FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock’u 15 Temmuz 2016’da başarısız darbe girişimi ile öğrendi. Operasyon sonucu elde edilen 215 bin 92 kişilik veri tabanının çözülmesiyle FETÖ’nün “mahrem hizmetler yapılanması”nın haberleşme metodu ilk kez tam anlamıyla açığa çıkarıldı ve devletin eline devasa bir veri hacmi geçti. Operasyon sonucunda 60 bin 748 internet aboneliği, 17 milyondan fazla mesaj, yaklaşık 4.7 milyon e-posta ve 111 bin 637 telefon numarası deşifre edildi.

FETÖ’NÜN ‘İSTANBUL OYUNU’ BOZULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT destekli istihbarat çalışmaları sonucu örgütün yeniden yapılanmaya çalıştığını tespit etti. Örgütün yeniden güç kazanmak amacıyla İstanbul’u sözde bölgelere ayırıp her bölge için sözde sorumlular görevlendirdiği ve bu sorumluların gizlilik için internet tabanlı uygulamalar kullanarak iletişime geçtikleri belirlendi.

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78 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul merkezli toplam 13 ilde örgütün güncel yapılanmasına yönelik dün yapılan eşzamanlı operasyonda 78 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde 1 milyon 69 bin TL, 78 bin dolar, 6 bin 330 Euro, 130 sterlin ve 765 gram altın ele geçirildi. Çok sayıda dijital materyale el koyuldu.