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MİT buldu jandarma etkisiz hale getirdi

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#MİT#Terörist#Jandarma
MİT buldu jandarma etkisiz hale getirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 07:00

Tunceli’de devam eden Eren Abluka Sonbahar-Kış Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu kapsamında, Geyiksuyu bölgesinde 24 Aralık 2022 tarihinde 4 kişilik terörist grup tespit edildi.

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Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise kaçtı. 1 Mart günü MİT personeli, teröristlerin köy evinde saklandıklarını tespit etti. Bali Deresi yakınlarında bulunan Karşılar köyünde, jandarma hava destekli operasyon düzenledi. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren 2 teröristten 1i ölü ele geçirildi, diğeri ise yaralı kaçtı. Etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığınca terörden arananlar listesinde yeşil kategoride aranan Yaşar kod adlı Osman Manak olduğu tespit edildi. Kandil tarafından örgütü Tunceli’de yeniden organize etmek üzere bölgeye gönderildiği belirlenen, sözde Dersim Saha Komutanı Yaşar kod adlı teröristin, PKKnın 24 yıldır dağ kadrosunda olduğu birçok terör eylemine katıldığı tespit edildi.

ŞUBAT AYINDA 8 BİN OPERASYON

Öte yandan İçişleri Bakanlığı 7 bin 407 kırsal operasyon, 769 şehir operasyonu yapıldığı, 46 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütleri ile irtibatlı olan ve yardım eden 976 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca 10 sığınak, 20 silah, 3 mayın, 9 el bombası, 34 kilo patlayıcı madde, 653 mühimmat ele geçirildi.

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#MİT#Terörist#Jandarma

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