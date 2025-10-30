×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT Başkanı: Vatan için her an her yerde

Güncelleme Tarihi:

#Cumhuriyet Bayramı#İbrahim Kalın#MİT Başkanı
MİT Başkanı: Vatan için her an her yerde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 07:00

MİT Başkanı Büyükelçi İbrahim Kalın, Cumhuriyet’in  102. yıldönümü mesajında şunları söyledi:  “Cumhuriyet, aziz milletimizin bağımsızlık iradesinin ve ortak geleceğe olan inancının en güçlü ifadesidir. Bu kutlu mirası korumak ve yüceltmek, hepimizin en temel vazifesidir. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak, ‘Vatan için her an her yerde’ şiarıyla Cumhuriyetimizin temel değerlerini korumak, milletimizin güvenliğini sağlamak ve devletimizin bekasını teminat altına almak için kararlılıkla çalışıyoruz. Gizli kahramanlarımız, tarih boyunca olduğu gibi bugün de aynı vakar ve sadakatle görevlerini yerine getirmekte, ülkemizin huzuru için gece gündüz mücadele etmektedir. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Haberin Devamı

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhuriyet Bayramı#İbrahim Kalın#MİT Başkanı

BAKMADAN GEÇME!