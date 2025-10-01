×
HABERLERGündem Haberleri

MİT Başkanı Katar’da

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 07:00

Milli istihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planıyla ilgili gelişmeler konusunda temasta bulunmak için Katar’a gitti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır’ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde Trump’ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha’da düzenlediği basın toplantısında, Gazze’de ateşkes ve Trump’ın açıkladığı kapsamlı plana ilişkin müzakerelere, Türkiye’nin de katılacağını belirterek, “Katar, Mısır ve Türkiye’nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir” ifadesini kullanmıştı.  

