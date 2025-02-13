MİT Başkanı Kalın’dan ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu

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Kalın, Gazze’nin 2025’te de uluslararası gündemin ana maddelerinden biri olmayı sürdüreceğine işaret etti ve özetle şunları söyledi:

SURİYE’YE YAKIN TAKİP: Teşkilat bölgede yeni sınamaları beraberinde getirecek yeni konjonktür karşısında, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde yeniden inşa sürecini yakından takip etmeyi sürdürecek.

GAZZE GÜNDEMİ: Teşkilât; kalıcı ateşkes, Filistin iç uzlaşısı ve iki devletli çözüm konularında ilgili tüm aktörlerle yoğun temaslarını 2024 yılında sürdürdü. Gazze meselesi, 2025’te de uluslararası gündemin ana maddelerinden biri olmayı sürdürecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/C gibi terör örgütlerinin tüm çabalarına ‘Terörsüz Türkiye’ ideali doğrultusunda geçit verilmedi. PKK/KCK ile mücadelede; nokta operasyonlar ile hedef unsurların etkisiz hale getirilmesi, kritik tesislerin imha edilmesi ve örgütün hareket tarzının deşifre edilmesiyle örgüte büyük darbe vuruldu. ◊ Selçuk BÖKE / ANKARA