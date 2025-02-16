×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT Başkanı Kalın’dan Münih’te Gazze vurgusu

Güncelleme Tarihi:

#Milli İstihbarat Teşkilatı#MİT#İbrahim Kalın
MİT Başkanı Kalın’dan Münih’te Gazze vurgusu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 61. Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC 2025), Gazze’de devam eden ateşkesin kırılgan olduğunun altını çizerek İsrail’in saldırılarının durdurulması, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve ateşkesin daimi hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Haberin Devamı

ATEŞKES KIRILGAN

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre “çok kutupluluk” temasıyla toplanan konferansta, küresel ve bölgesel krizler ele alındı. Türkiye’nin görüş ve tecrübelerinin de aktarıldığı konferansta Kalın, ikili görüşmeler yaptı ve istihbarat oturumlarına katıldı. Filistin’de bir yılı aşkın zamandır yaşanan insanlık felaketinin de görüşüldüğü MSC 2025’te, Kalın da Gazze’de devam eden ateşkesin kırılgan olduğunun altını çizerek İsrail’in saldırılarının durdurulması, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve ateşkesin daimi hale getirilmesinin önemine değindi.

SURİYE’YE YAPTIRIMLAR 

2024’ün son günlerinde Suriye’de yaşanan gelişmeler de Kalın’ın gündemindeydi. Kalın, Suriye’deki geçiş sürecinin önemine değinerek, Suriye’nin kalkınabilmesi için ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkati çekti, bölgedeki DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin varlığına da izin verilmemesinin hassasiyetini vurguladı. Kalın, dünya ekonomisinin düzene girebilmesi için barışın önemine dikkat çekti, bu kapsamda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler yolu ile çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi, Karadeniz’de güvenliğin sağlanmasının sadece Türkiye için değil tüm dünya için önemli olduğunun altını çizdi. “İki kutuplu” dünyadan “çok kutuplu” dünyaya geçiş süreci kapsamında Türk istihbaratının çalışmalarına son sürat devam ettiğini aktardı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli İstihbarat Teşkilatı#MİT#İbrahim Kalın

BAKMADAN GEÇME!