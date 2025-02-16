MİT Başkanı Kalın’dan Münih’te Gazze vurgusu

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ATEŞKES KIRILGAN

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre “çok kutupluluk” temasıyla toplanan konferansta, küresel ve bölgesel krizler ele alındı. Türkiye’nin görüş ve tecrübelerinin de aktarıldığı konferansta Kalın, ikili görüşmeler yaptı ve istihbarat oturumlarına katıldı. Filistin’de bir yılı aşkın zamandır yaşanan insanlık felaketinin de görüşüldüğü MSC 2025’te, Kalın da Gazze’de devam eden ateşkesin kırılgan olduğunun altını çizerek İsrail’in saldırılarının durdurulması, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve ateşkesin daimi hale getirilmesinin önemine değindi.

SURİYE’YE YAPTIRIMLAR

2024’ün son günlerinde Suriye’de yaşanan gelişmeler de Kalın’ın gündemindeydi. Kalın, Suriye’deki geçiş sürecinin önemine değinerek, Suriye’nin kalkınabilmesi için ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkati çekti, bölgedeki DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin varlığına da izin verilmemesinin hassasiyetini vurguladı. Kalın, dünya ekonomisinin düzene girebilmesi için barışın önemine dikkat çekti, bu kapsamda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler yolu ile çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi, Karadeniz’de güvenliğin sağlanmasının sadece Türkiye için değil tüm dünya için önemli olduğunun altını çizdi. “İki kutuplu” dünyadan “çok kutuplu” dünyaya geçiş süreci kapsamında Türk istihbaratının çalışmalarına son sürat devam ettiğini aktardı.