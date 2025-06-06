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MİT Başkanı Kalın'dan 'Kurban Bayramı' mesajı

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#Kurban Bayramı#Milli İstihbarat Teşkilatı#Devletin Bekası
MİT Başkanı Kalından Kurban Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 09:51

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve hayırlar getirmesi dileğinde bulunarak, " Milli İstihbarat Teşkilatı olarak milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve vatanımızın güvenliği için gece gündüz demeden azimle çalışıyoruz." dedi.

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 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kalın, "Bayramlar; birliğin, kardeşliğin ve muhabbetin pekiştiği, gönüllerin buluştuğu müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı da paylaşmanın, fedakarlığın ve yakınlaşmanın en derin sembollerindendir. Mazlumların sesine kulak vermek, komşumuzu gözetmek ve ihtiyaç sahiplerini unutmamak, bu bayramın ruhuna en çok yakışan davranıştır.” ifadelerini kullandı.

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN AZİMLE ÇALIŞIYORUZ”

 Açıklamanın devamında ise Kalın, şu ifadeleri kullandı: Milli İstihbarat Teşkilatı olarak milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve vatanımızın güvenliği için gece gündüz demeden azimle çalışıyoruz. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum."

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#Kurban Bayramı#Milli İstihbarat Teşkilatı#Devletin Bekası

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