MİT Başkanı Kalın'dan ateşkes sözleri: Hepimize büyük sorumluluk düşüyor

Milli İstihbarat Akademisi tarafından Türkiye ve dünyadaki istihbarat araştırmalarının temel sorunlarını ele almak, mevcut birikimi değerlendirmek, alternatif paradigmaların imkanlarını tartışmak ve olası çalışma alanlarını ortaya koymak amacıyla düzenlenen 'Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi' bugün İstanbul’da bir otelde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın’ın katılımıyla başladı. 12 Ekim’de son bulacak olan kongrenin açılışına ayrıca Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse ve 19 farklı ülkenin istihbarat servisi başkanları katıldı.MİT Başkanı İbrahim Kalın burada bir konuşma yaptı. Konuşmasına kongrenin katkılarından söz ederek başlayan kalın, Gazze’deki ateşkesin barışa dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

‘BU ATEŞKESİ BARIŞA DÖNÜŞTÜREBİLMEK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU’

MİT Başkanı İbrahim Kalın, "En sıcak gündem maddemiz olan Gazze’de ateşkesin sağlanmasıyla ilgili, bildiğiniz gibi bu sabah itibarıyla yakın tarihimizde önemli bir sayfayı, dönemi geride bıraktık. İki yıldır devam eden Gazze halkına yönelik soykırım politikaları bugün itibarıyla bir ateşkesle artık sona ermiştir. Bunu derken tabii ki büyük bir ihtiyat ve dikkat içerisinde söylüyorum. Zira ateşkesin uygulanması bundan sonraki en önemli görevimiz olacaktır. Kırılgan bir ateşkes yapıldı. Uygulanması, sahada denetlenmesi de aynı şekilde büyük bir hassasiyet ve dikkat gerektirmektedir. Bu tür hassas, kırılgan ortamlarda ihlaller, sabotajlar her zaman olur. Ama bugün itibarıyla önümüzde, elimizde artık bir ateşkes var ve Gazze’de akan kanın durması, gözyaşlarının dinmesi için bir tarihi fırsat önümüzde bulunuyor. Bu fırsatı hayata geçirmek, kalıcı hale getirmek, bu ateşkesi barışa dönüştürebilmek için hepimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor" diye konuştu.

‘BU ATEŞKES TABİİ Kİ SORUNUN ÇÖZÜMÜ DEĞİL, DAHA İLK ADIMDIR’

Bütün uluslararası toplumun ateşkesin kalıcı hale gelmesinde rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Kalın, "Sadece ara bulucu ülkelerin ya da garantörlerin değil, Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Ortadoğu’ya bütün uluslararası toplumun, bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi için rol alması ve sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu kırılgan ateşkesin kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve kalıcı hale gelmesi için hepimize büyük görevler düşüyor. Bu ateşkes tabii ki sorunun çözümü değil, daha ilk adımdır. Sorun ancak ve ancak Filistin Devleti kurulduğunda, Ortadoğu’da iki devletli çözüm hayata geçirildiği zaman gerçek manada çözüme yakın hale gelmiş olacak. Bunun imkansız olmadığına biz inanıyoruz. Biz Türkiye olarak bu süreçte hem akan kanın durması, hem soykırımın sona ermesi, hem Gazze’li kardeşlerimizin bir nefes alması için gece gündüz çalıştık. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu son derece güçlü irade, Birleşmiş Milletler’den uluslararası toplantılara her alanda en yüksek ifadesini bularak bu konudaki kararlılığımızı ortaya koydu. Bu konuyu sadece bir bölge meselesi olarak değil, küresel barışın da anahtar unsurlarından birisi olarak önümüzdeki günlerde, aylarda yakın bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

'RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDE TÜRKİYE OLARAK BUGÜNE KADAR KRİTİK ROLLER ÜSTLENDİK'

Türkiye’nin bölgesel barışın sağlanmasında oynadığı rollerin altını çizmeye devam eden Başkan Kalın, "Aynı şekilde, günümüzün sıcak çatışma alanlarından biri olan Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye olarak bugüne kadar kritik roller üstlendik. Yaklaşık 3 yıl önce İstanbul’da yapılan Dolmabahçe Mutabakatı, bu savaşın sonlandırılması için atılmış en önemli adımlardan birisiydi. Çeşitli nedenlerden dolayı akamete uğrayan bu girişim üç yıl sonra maalesef önümüze çok ağır bir tablo koydu. Gene on binlerce insanın öldüğü, hem Rusya hem Ukrayna tarafından ülkelerin imkan ve kabiliyetlerinin yerle bir edildiği bir savaş tablosuyla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımızın liderlik diplomasisi yoluyla hem Rusya Devlet Başkanı’yla hem Ukrayna Devlet Başkanı’yla hem diğer ülkelerle yürüttüğü yoğun diplomasi faaliyetleri neticesinde, bildiğiniz gibi İstanbul’da geçtiğimiz üç ay içerisinde üç tane toplantı yapıldı. Uzun bir aradan sonra ilk defa Rusya ve Ukrayna heyetleri doğrudan müzakere yapma imkanı buldular. Türkiye olarak biz bu çalışmalara bundan sonra da ev sahipliği yapmaya, arabuluculuk yapmaya, kolaylaştırıcı bir rol oynamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

‘SURİYE’NİN HERKESİN YARDIMINA VE DESTEĞİNE İHTİYACI VAR’

Başkan Kalın, “Yakın coğrafyamızdaki önemli çatışma ve sorun alanlarından biri olan Suriye, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Esed rejiminin yıkılmasıyla birlikte yeni bir aşamaya girdi. Komşumuz olan, 911 km sınırımızın bulunduğu Suriye’de toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğin sağlanması, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal bütünlüğün ileri taşınması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Suriye yönetimini devralan yeni devlet, yeni yönetim büyük meydan okumalarla, büyük sınamalarla karşı karşıyadır. Yaklaşık 60 yıllık Baas rejimini yıkan, 14 yıllık bir iç savaşı sona erdiren kritik bir dönemin ardından Suriye’yi yeniden inşa etmek kolay bir iş değildir. Suriye’nin herkesin yardımına ve desteğine ihtiyacı var. Zira yeni Suriye yönetimi çökmüş bir devleti, bölünmüş bir toplumu, iflas etmiş bir ekonomiyi devraldı. Suriye’yi bağımsız, egemen, komşularıyla iyi ilişki içerisinde olan bir güvenlik merkezi, bir kalkınma ülkesi, bir istikrar coğrafyası haline getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu yönde de çabalarımızı, çalışmalarımızı çok yönlü bir şekilde devam ettiriyoruz" dedi.

‘SOMALİ ÖNEM VERİLEN BİR ÜLKE HALİNE GELDİ’

MİT Başkanı İbrahim Kalın, “Yine aynı şekilde Türkiye’nin Somali’de, Libya’da, Afrika’da yaptığı faaliyetleri hepiniz biliyorsunuz. Bugün Somali çok daha iyi bir noktaya gelmiş durumda. Elbette Somali’nin büyük zorlukları ve sıkıntıları var. Ama unutulmuş, terk edilmiş bir ülke olmaktan, Afrika’nın, bölgenin artık ihtimam gösterilen, dikkat edilen, önem verilen bir ülkesi haline gelmesi sadece bizim için değil bütün Doğu Afrika ve bölge için kritik önemdedir. Aynı şekilde Somali’nin barış ve istikrarı ile kalkınması da sadece Somalililerin meselesi ya da sorunu değil, hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

‘ENERJİ GÜVENLİĞİNDE TÜRK DÜNYASI, DÜNYANIN SİGORTASI HALİNE GELMİŞTİR’

Balkanların Türkiye için öneminden söz eden Kalın, enerji güvenliğinde Türk Dünyası’nın etkisinden söz ederek, "Doğal ‘interland’ımızın bir parçası olan Balkanlar’da Türkiye’nin her zaman barıştan, istikrardan, kardeşlikten yana olduğunu ifade etmeme müsaade edin. Balkan coğrafyasıyla geliştirdiğimiz çok derin tarihi ve kültürel bağlar bugün stratejik bir değer olarak, Balkanlar’da barış ve istikrarın sağlanmasında kilit bir rol oynuyor. Aynı şekilde Türk dünyası, Türk Devletleri Teşkilatı ve geniş Türk coğrafyasına baktığımız zaman da burada Türkiye olarak hem istihbarat faaliyetlerimizle hem diplomatik faaliyetlerimizle bu gönül coğrafyamızı, ama aynı zamanda stratejik perspektifimizin bir uzantısı olan Orta Asya’nın da barış ve istikrar içerisinde, yeni dünya sistemi içinde yerini alması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en temel meselelerden birisi olan enerji güvenliğinde Türk dünyası, dünyanın sigortası haline gelmiştir. Enerji güvenliğinin en önemli kilit aktörlerinden birisi haline gelmiştir. Bugün Kazakistan’dan Türkmenistan’a, Azerbaycan’dan Türkiye’ye ve Avrupa’ya ve dünya pazarlarına açılan Orta Doğu Türk dünyası enerji hattı ve pazarları, dünya enerji istikrarının sağlanmasında en kilit rollerden birisini oynuyor" dedi.

‘EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIK SİZE AİT OLAN İMKAN VE KABİLİYETLERLE ÖLÇÜLÜR’

Başkan Kalın, “Bütün bu alanlarda proaktif diplomasi ve stratejik istihbarat faaliyetlerimizle imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirerek bölgenin ve dünyanın istikrarına ve barışına katkı vermeye bundan sonra da devam edeceğiz. Bunu yaparken kendi milli imkan ve kabiliyetlerimizin geliştirilmesinin hayati önemde olduğuna inanıyoruz. Zira egemenlik ve bağımsızlık sadece söylemle, sloganla değil, ürettiğiniz teknolojiyle, size ait olan imkan ve kabiliyetlerle ölçülür. Bugün Türkiye özellikle savunma sanayi alanında SİHA’larla ve diğer savunma sanayi ürünleriyle artık dünyada adından sıkça bahsedilen bir ülke haline geldi. Özellikle savunma sanayi alanında yürüttüğümüz faaliyetler sadece Türkiye’nin savunma sanayini güçlendirmekle kalmıyor dost ve müttefik ülkelere ihraç ettiğimiz, paylaştığımız teknoloji sayesinde onların da kendilerini savunma ve kendi stratejik savunma alanlarını geliştirme faaliyetlerine doğrudan katkı sunuyor. Böylece yerli ve milli perspektifimizi, kendi ayakları üzerinde durabilme, kendine yeterli olma, stratejik bağışıklık ve dayanıklılık kabiliyetini geliştirme yolunda azami şekilde kullanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE YÜZYILI’ PERSPEKTİFİNİN EN ÖNEMLİ AYAĞI TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ’

Başkan Kalın, “Son olarak, Türkiye’nin gündeminde bulunan ve bütün bölgeyi de doğrudan ilgilendiren ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili olarak, bunun da sunduğumuz perspektifin önemli bir parçası olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan ‘Türkiye Yüzyılı’ perspektifinin en önemli ayaklarından birisini Terörsüz Türkiye hedefi oluşturuyor. Terörsüz Türkiye ile sadece Türkiye’nin karşı karşıya olduğu 40 yıllık PKK terörünü sonlandırmayı değil aynı zamanda bütün bölgenin her türlü terör örgütünden ve kirli güçlerden arındırılması, bölgenin gerçekten kendi dinamikleri üzerinde bir güven, istikrar düzeni ve sistemi kurmasını arzu ediyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda aldığımız mesafe gerçekten tarihi niteliktedir. Bundan sonra atılacak adımlarla da ülkemizi ve bölgemizi tüm terör tehditlerinden arındırmak, bölgede Türkü ile, Kürdü ile, Arapı ile diğer unsurlarıyla gerçek bir kucaklaşmanın, barışın, stratejik bir kavuşmanın ve bütünleşmenin adımlarını atmayı hedefliyoruz. Bölgemizde etnik ve mezhebi temelde oynanmak istenen oyunlara, kimlik siyaseti temelli stratejilere karşı hem halklarımızın ve milletlerimizin birlik ve beraberliğini hem de ülkelerimizin güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye sadece Türkiye’nin değil, Suriye’nin, Irak’ın, İran’ın ve oradan bütün bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak tarihi bir adım, tarihi bir perspektif, tarihi bir fırsattır. Bunu hayata geçirmek için de gece gündüz bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

‘İSTİHBARAT DOĞRU VE KIYMETLİ BİLGİDİR’

MİT Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. İbrahim Kalın, konuşmasının ardından “Sizce istihbarat nedir?" sorusuna kendi cümlesiyle yanıt vererek Hatıra Panosu’na, “İstihbarat doğru ve kıymetli bilgidir" şeklindeki notunu yazdı.