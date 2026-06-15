×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYA BİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT Başkanı Kalın'dan ABD-İran anlaşması yorumu: Temkinli bir bekleyiş içerisindeyiz

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Kalın#ABD#İran
MİT Başkanı Kalından ABD-İran anlaşması yorumu: Temkinli bir bekleyiş içerisindeyiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 11:43

MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD-İran arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, "Hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Ama temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz." dedi.

Haberin Devamı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın var olduğuna dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Ama temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz. Zira önümüzdeki süreçte müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak.

Bu süreçte destek veren başta Pakistan ve Katar olmak üzere bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur ve Ortadoğu’da kalıcı barışın tesisi için önemli bir adım olur.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasınSavaş bitti ama asıl kavga şimdi başlıyor Perde arkasında neler yaşandı İsrailin intikamı acı olacakSavaş bitti ama asıl kavga şimdi başlıyor! Perde arkasında neler yaşandı? 'İsrail'in intikamı acı olacak'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Kalın#ABD#İran

BAKMADAN GEÇME!