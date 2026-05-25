MİT Başkanı Kalın: Ülkemiz söz sahibi bir ülke

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, “Bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçen ülkemiz çatışma çözümlerinde kapısı çalınan, krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi olan bir aktör haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın direktifleriyle devreye girerek krizlerin çözülmesi konusunda aktif girişimlerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalın, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Enstitülerinde eğitim gören kursiyer subaylara 22 Mayıs’ta ‘Hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi’ konulu bir konferans verdi. Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Kalın, ABD/İsrail-İran Savaşı ve Gazze Barış Anlaşması süreçlerine ilişkin “Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışa yön veren bir Türkiye var. Bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçen ülkemiz çatışma çözümlerinde kapısı çalınan, krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi olan bir aktör haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın direktifleriyle devreye girerek krizlerin çözülmesi konusunda aktif girişimlerde bulunuyoruz” dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da değinen Kalın, Türkiye’nin tüm terör örgütleri ile eş zamanlı olarak mücadele etmeye devam ettiğinin altını çizdi:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET POLİTİKASI

Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikası olarak yürütülmektedir. Bugüne dek PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı alması, ülkemizdeki kadrolarını geri çekmesi ve Irak’ın kuzeyinde tasfiye çalışmalarına başlaması gibi kritik eşikleri hassasiyetle aştık. Devletimizin planladığı yol haritası çerçevesinde ilerleyen sürecin, toplumun her kesiminin desteği, sağduyusu, sabrı ve yapıcı tutumuyla başarıya ulaşacağına olan inancımız tamdır. Önümüzdeki dönemde de ihtiyatı elden bırakmadan ve kararlılıkla sürecin nihayete erdirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

