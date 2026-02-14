×
MİT Başkanı Kalın, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı

Güncelleme Tarihi:

MİT Başkanı Kalın, Münih Güvenlik Konferansına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 18:17

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) katıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MSC'ye katılan Kalın, konferansta, ikili ve bölgesel konular, İran, Gazze, Suriye, Kuzey Afrika, istihbarat diplomasisi, terörle mücadele, yasa dışı göç, siber güvenlik konularında yabancı muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

62. MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI

Savunma ve dış politika alanında dünyanın önde gelen platformlarından 62. Münih Güvenlik Konferansı ikinci gününde Münih’te devam ediyor.

Konferansa katılan liderler ve üst düzey yetkililer, oturumlara katılıyor.

Güvenlik ve küresel gelişmelerin ele alındığı konferans yarın sona erecek.

