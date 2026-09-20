×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT Başkanı Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Zubi ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#MİT#İbrahim Kalım#Libya
MİT Başkanı Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Zubi ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 23:05

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ile dün İstanbul'da bir araya geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Kalın, Zubi ile dün İstanbul'da görüştü.

Libya'daki askeri ve siyasi kurumların birleştirilmesine yönelik müzakerelerin ivme kazandığı bir dönemde gerçekleşen görüşmede, Libya'daki ve bölgedeki gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ile Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanması ile istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi.

Libya Savunma Bakan Vekili Zubi, Türkiye'nin Libya'daki birliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara katkılarından ötürü müteşekkir olduğunu ifade etti.

MİT Başkanı Kalın da Türkiye'nin, Libya'nın güvenlik ve istikrarına sağladığı katkı ve desteği sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizdi.

Kalın, 10 Eylül'de Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile Ankara'da bir araya gelmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#İbrahim Kalım#Libya

BAKMADAN GEÇME!