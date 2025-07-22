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MİT Başkanı Kalın, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Milli İstihbarat Teşkilatı#İbrahim Kalın#İYİ Parti
MİT Başkanı Kalın, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi TBMM Grubunu ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 16:48

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu, Meclis'teki makamında ziyaret etti. Dervişoğlu, Kalın'ı kapıda karşıladı. Görüşmede, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez de yer aldı. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Dervişoğlu, Kalın'ı uğurladı. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili çalışmaların ele alındığı belirtildi.

Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nda gerçekleşen görüşmede, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ile Mehmet Emin Ekmen yer aldı. Basına kapalı, 1 saat 15 dakika süren görüşmede, MİT Başkanı Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#İbrahim Kalın#İYİ Parti

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