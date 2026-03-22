MİT Başkanı Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle görüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları ve ihlalleri değerlendirildi.

GÖRÜŞMEDE HİÇBİR 'OLDU BİTTİ'YE İZİN VERİLMEYECEĞİ VURGULANDI

Başta Kudüs olmak üzere, İsrail’in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılan görüşmede hiçbir 'oldu bitti'ye izin verilmeyeceği aktarıldı.

Görüşmede, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldı.

SALDIRILARIN DURDURULMASI VE İNSANİ YARDIMLAR

Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılmasına vurgu yapılan görüşmede, İsrail’in birinci aşamayla ilgili yerine getirmediği yükümlülüklerin derhal yerine getirilmesi gerektiği beklentisi de dile getirildi.

BATI ŞERİA'DA SON DÖNEMDE DAHA DA ARTAN YERLEŞİMCİ TERÖRÜ

Hamas heyeti ile yapılan görüşmede, Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısına karşı alınabilecek önlemler de değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA TEŞEKKÜR

Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

Kaynaklar Türkiye'nin Gazze’de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.