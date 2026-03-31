×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT Başkanı Kalın, HAMAS heyeti ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#MİT#İbrahim Kalın#HAMAS
MİT Başkanı Kalın, HAMAS heyeti ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 22:12

 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Haberin Devamı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara'daki görüşmede, Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani kriz ile Batı Şeria'da yaşanan yerleşimci terörü ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya uygulanan kısıtlamalar gündeme geldi.

İsrail'in, Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

#MİT#İbrahim Kalın#HAMAS

BAKMADAN GEÇME!