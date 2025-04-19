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MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile bir araya geldi

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#MİT#İbrahim Kalın#Hamas
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 15:28

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Hamas heyetinin yaptığı görüşmede, İsrail ablukası nedeniyle insanlık trajedisi yaşayan Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için alınabilecek önlemler ve bu konuda uluslararası çabaların koordinesi konuşuldu. İsrail’in Gazze’deki soykırım faaliyetlerinin durdurularak, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese ulaşılması için yürütülen çabalardaki son durum değerlendirilirken, Gazze halkının tehcir edilmesine yönelik İsrail tarafından yapılan tüm planlamalara birlikte bir karşı duruş sergilenmesi konuları ele alındı.

"TÜRKİYE HER ZAMAN GAZZE'NİN YANINDA OLAK"

Hamas heyeti ile yapılan görüşmede, Türkiye’nin, sivilleri hedef alan İsrail saldırıları ve halkın tehcir edilmesi amacıyla uygulanan açlık politikalarına rağmen, topraklarını korumak için büyük bir azim ve sabır gösteren Gazze halkının her zaman yanında olacağı vurgulandı. İsrail’in yayılmacılık ve işgal politikalarının reddedildiği, her tür yeni işgal ve ilhak girişimlerine karşı durulacağı ifade edildi. Türkiye’nin kalıcı ateşkese yönelik uluslararası tüm çabalara destek vermeye devam edeceğinin altı çizildi. (DHA)

 

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#MİT#İbrahim Kalın#Hamas

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