×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT Başkanı Kalın Erbil'de

Güncelleme Tarihi:

#MİT Başkanı İbrahim Kalın#Erbil#Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
MİT Başkanı Kalın Erbilde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 07:00

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak’ın kuzeyinde temaslarda bulundu.

Haberin Devamı

Kalın, Erbil’e ziyaretinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde “Terörsüz Türkiye” süreci de masadaki en önemli konulardan birisi oldu. Bu kapsamda bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla gelecek dönemde atılacak adımlar görüşüldü. Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı.                             

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT Başkanı İbrahim Kalın#Erbil#Irak Kürt Bölgesel Yönetimi

BAKMADAN GEÇME!