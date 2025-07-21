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MİT Başkanı Kalın ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Kalın#MİT#Devlet Bahçeli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 10:29

MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştiriyor. İbrahim Kalın saat 14.00’te AK Parti’yi, saat 15.30’da DEM Parti Meclis Grubunu ziyaret edecek.

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"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin ziyaretlerde bulunacak.

Bu kapsamda MİT Başkanı Kalın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

Bugün ziyaretler kapsamında Kalın'ın saat 14.00’te AK Parti ve saat 15.30’da DEM Parti Meclis Grubu ile de görüşmesi bekleniyor.

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#İbrahim Kalın#MİT#Devlet Bahçeli

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