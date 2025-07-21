MİT Başkanı Kalın ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı

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"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin ziyaretlerde bulunacak.

Bu kapsamda MİT Başkanı Kalın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

Bugün ziyaretler kapsamında Kalın'ın saat 14.00’te AK Parti ve saat 15.30’da DEM Parti Meclis Grubu ile de görüşmesi bekleniyor.