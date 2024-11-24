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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan "Öğretmenler Günü" mesajı

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#MİT Başkanı#İbrahim Kalın#Öğretmenler Günü
MİT Başkanı İbrahim Kalından Öğretmenler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 11:34

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Kalın, "En kutsal mesleklerden birini ifa eden öğretmenlerimiz, istikbalimizi inşa edecek olan gençlerimizin gönül ve akıl dünyalarındaki cevherlerin zenginleştirilmesi görevini büyük özen ve özveriyle üstlenmektedirler" dedi.

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MİT Başkanı Kalın, mesajında, "yeni nesillerin yetişmesi için her türlü fedakarlıkta bulunan, hayatları ilme, irfana adayan" öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

"En kutsal mesleklerden birini ifa eden öğretmenlerimiz, istikbalimizi inşa edecek olan gençlerimizin gönül ve akıl dünyalarındaki cevherlerin zenginleştirilmesi görevini büyük özen ve özveriyle üstlenmektedirler" görüşünü paylaşan Kalın, aklın ve bilimin rehberliğinde "geleceği aydınlatan birer meşale" olan öğretmenlerin, ülkenin güçlü ve modern yarınlara ulaşmasının da teminatı olduğunu vurguladı.

Kalın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı günde, bu vesileyle vatanı uğrunda feda-yı can eyleyen, teröre kurban verdiğimiz tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve tazimle anıyorum." ifadesini kullandı.

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#MİT Başkanı#İbrahim Kalın#Öğretmenler Günü

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