Gündem Haberleri

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 10:26

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Tarih boyunca nice badireleri birlik, beraberlik ve inançla aşan aziz milletimiz, bugün de aynı kararlılık ve ferasetle geleceğine yürümektedir." ifadesini kullandı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkının, azim ve kararlılıkla taçlandığı 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünün idrak edildiğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca nice badireleri birlik, beraberlik ve inançla aşan aziz milletimiz, bugün de aynı kararlılık ve ferasetle geleceğine yürümektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak, bu kutlu mirasın sorumluluğuyla, devletimizin bekası, milletimizin güvenliği ve bağımsızlığımızın teminatı için görevimizi büyük bir gayret ve hassasiyetle sürdürüyoruz.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

