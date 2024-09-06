×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya'da üst düzey temaslarda bulundu

Güncelleme Tarihi:

#MİT#İbrahim Kalın#Libya
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libyada üst düzey temaslarda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 10:48

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya’nın başkenti Trablus’a ziyaret gerçekleştirerek, üst düzey temaslarda bulundu.

Haberin Devamı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün gerçekleştirdiği Libya ziyareti sırasında Milli Birlik Hükümeti Başkanı Abdulhamid Dubeybe, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah Lafi ile Musa Koni, Yüksek Devlet Konseyi yetkilileri, bazı bakanlar ve üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkilileri ile bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın’ın Libya’da gerçekleştirdiği temaslarda güncel siyasi ve askeri gelişmeler ele alındı. Türkiye’nin Libya’nın istikrarına ve birliğine yönelik yaklaşımları yinelendi. Libya’daki ihtilafların ulusal uzlaşı ile aşılması ve çatışmasızlığın sürdürülmesi temennisinde bulunuldu.

MİT Başkanı Kalın ve Milli Birlik Hükümeti Başkanı Abdulhamid Dubeybe'nin ikili görüşmesinde masada Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkiler, ortak çıkar konuları ve Gazze’deki güncel olaylar yer aldı. Orta Doğu’daki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin arttırılması, bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak harekete geçilmesi gerektiği konusunun altı çizildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#İbrahim Kalın#Libya

BAKMADAN GEÇME!