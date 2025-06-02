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MİT Başkanı İbrahim Kalın, HAMAS Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#MİT Başkanı İbrahim Kalın#Hamas Siyasi Büro#Diplomasi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 09:10

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, HAMAS Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplum ile birlikte yürüttüğü çabalara da değinildi.

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Kalın-Hayye görüşmesinde, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğünde Hamas'a iletilen son öneriler kapsamında gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama ele alındı. Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplum ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.

Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunun altının çizildiği görüşmede, esir takası ve insani yardımların geçişine acilen izin verilmesi ve kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar görüşüldü.

Görüşmede; ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı, Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurmasının önemine değinildi.

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CNN TÜRK muhabiri Paşa Alyurt, görüşme ile ilgili detayları paylaşırken, 'Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğünde Hamas'a iletilen son öneriler kapsamında gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama ele alındı. Türkiye’nin Filistin halkının yanında olduğunun bir kez daha altı çizildi. Esir takasları ve kalıcı ateşkes ile ilgili atılacak adımlar da bu telefon görüşmesinde ele alındı.' dedi.

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#MİT Başkanı İbrahim Kalın#Hamas Siyasi Büro#Diplomasi

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