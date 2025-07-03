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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari'yi ziyaret etti

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#İbrahim Kalın#MİT#Hakkari
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hakkariyi ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 18:38

MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere bugün Hakkâri, Yüksekova ve Çukurca bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere bugün Hakkari, Yüksekova ve Çukurca bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.

MİT Başkanı Kalın, Hakkari Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, diğer askeri ve mülki idare yetkilileri ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerde, Irak, İran ve Suriye sınır hattının güvenliği, alınan önlemler, bu bölgelerde bulunan üs noktaları, bölgedeki son durum ve gelişmeler detaylı olarak ele alındı.

 

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#İbrahim Kalın#MİT#Hakkari

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