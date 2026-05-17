MİT ‘ajan ağı’nı çökertti

Haberin Devamı

MİLLİ İstihbarat Servisi (MİT), istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü “özel ekipleri” ile yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı. Ajanlık ağının başındaki B.E. dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADIM ADIM TAKİP

MİT, yaptığı istihbari çalışmada ajan ağı içerisindeki kişileri deşifre etti. B.E. ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi. Çete üyelerinin yabancı istihbarat servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları da deşifre edilerek kayıt altına alındı. MİT’in adım adım takip ettiği B.E. ve yönettiği ağ, uzun süre kendi faaliyetlerinin gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti.

Haberin Devamı

ŞEBEKE ÇÖZÜLDÜ

B.E.’nin başında bulunduğu ajanlık çetesinin, Türkiye’de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topladıkları ve yabancı istihbarat servislerine aktardıkları belirlendi. Yapılan operasyon ile çete üyelerinin kimliklerine ulaşılırken, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye’deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle ulusal güvenliği korurken, yabancı servislerin yöntemlerini de detaylı şekilde analiz etmeyi başardı. MİT’in, uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde, Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki B.E. başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi.