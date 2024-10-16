MİT Afrika’da yakaladı

Haberin Devamı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptığı istihbarat çalışmalarıyla terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara’nın Suriye İdlib’de bulunan TSK üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığını tespit etti. Terörist Ahmet Baykara’nın takip edildiğini fark edince Afrika’ya kaçtığı belirlendi.

TSK ÜSLERİNE SALDIRDI

TSK’ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara, MİT’in yaptığı istihbarat ve risk analizleri sonucu bir Afrika ülkesinde yakalandı. Yapılan ilk sorgusunda Baykara, sınır ötesinde TSK’ya yönelik yaptığı eylemleri itiraf etti. Baykara ifadesinde ayrıca, Türkiye’deki birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söyledi. m ANKARA