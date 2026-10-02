MİT adım adım takip etti... Reyhanlı planlayıcısı yakalandı

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MİT, Reyhanlı saldırısının hemen ardından failleri yakalamak için çalışmalara başladı. Saldırının failleri ile Beşar Esad’a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağlayan Ömer el-Hatip’in de Suriye’deki faaliyetleri yakından takip edildi. Avrupa’ya kaçma planı üzerine harekete geçildi. Deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dib Koralı ve Temir Dükancı 2025 yılında yakalanmıştı. Saldırı talimatını veren Tümgeneral Kifah Melhem ise Şubat 2024’te Beşar Esad tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı’na atandı. Kifah Melhem’in Esad rejiminin düşmesinin ardından yurtdışına kaçtı.

HATAY’DA KEŞİF YAPTI

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Ömer el-Hatip, Türkiye’ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik’i Kifah Melhem ile 2013 yılında bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi. İlk olarak Ömer el-Hatip ve Yusuf Nazik, saldırıdan önce Şubat 20213’te Hatay’dan Türkiye’ye giriş yaparak eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Lazkiye’de bulunan Kifah ‘tan onay aldılar. Ömer el-Hatip, eylem tarihinden önce, Mayıs 2013’te Temir Dükancı ile birlikte Emn El Askeri Lazkiye Şubesi’ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı.

ESAD ÖDÜLLENDİRMİŞTİ

Bombalı araç, Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı’ya götürüldü ve uzaktan kontrollü bomba düzeneği ile infilak ettirildi. el-Hatip, saldırılardan hemen sonra Suriye’ye kaçan Temir Dükancı ve Yusuf Nazik’i Emn El Askeri Lazkiye Şubesi’ne götürdü. el-Hatip ve eylemi yapan diğer şahıslar, Esad Rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildi.