Misyonerlik Nedir? Misyoner Ne Demek? Misyoner Kime Denir

Misyonerlik kavramı 16. yüzyılda Kutsal Ruh’un dünyaya gönderilmesini tanımlamak için kullanılmıştır. Kelime kökeni ise “önemli görev” manası taşımaktadır.

Misyonerlik Nedir?

Misyonerlik için yapılabilecek en kaba açıklama, dini öğretilerin yabancı ülkelerde yayılmaya çalışılmasıdır. Bu terime geniş bir açıyla bakıldığında ise bir başkasını belirli öğretilere ikna etmeye çalışmak manasına ulaşılmaktadır.

Misyoner Ne Demek?

Hristiyanlık öğretisinde Aziz Pavlus gibi din adamlarına misyonerlik görevi yüklenmiştir. Yabancıları Hristiyanlığa davet etme görevini üstlenen ilk misyonerlerinse İsa’nın havarileri olduğuna inanılıyor. Bu konudaki inançların temelinde ise Yeni Ahit’in Matta bölümleri yer almaktadır. Misyonerlerin tüm dünyayı Hristiyan yapma çabaları tarihte 7 farklı döneme ayrılabilir. Bu dönemler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir.

- Havariler Devri

- Kiliselerin Kurulması

- Ortaçağ Dönemi

- Reform Hareketleri

- Reform Sonrası

- Modern Dönem

- Diyalog Dönemi

Hristiyanlık ve İslam’ın tanışmaları Kiliselerin kurulmasıyla, Ortaçağ Dönemi arasına denk gelmektedir. Hristiyanlığın başlarda İslam’a karşı olan ılımlı tutumları, bu din hızla yayıldıktan sonra değişmeye başlamıştır. Bundan sonra da gözle görülebilir bir İslam düşmanlığı başladığı görülmektedir.

Misyoner Kime Denir?

Misyoner, bir dinin tebliğini yapan ve insanları bu dine katılmaya ikna etmeye çalışan kişilere denir. Burada misyonerlerin yoğun olarak Hristiyanlık için çalıştığı görülse de herhangi bir din için misyonerlik yapılabilir. Hristiyan ülkelerinde misyonerlikten beklenen tüm dünyanın Hristiyanlaştırılmasıdır. Bunun yanı sıra mevcut Hristiyanların birlik içinde yaşamaları ve Batı Emperyalizminin de dünyaya yayılması isteniyor.