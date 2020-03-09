Misyon ne demek? Misyon nedir? Misyon TDK kelime anlamı

Fransızca olan ‘Mission’ kelimesinden türeyen misyon, ‘Görev’ anlamına gelir.

Misyon Ne Demek?

Herhangi bir olay ve olgu içerisinde amacı anlatan bir sözcüktür. Örneğin farklı sektörlerdeki firmaların müşterilere karşı hizmet amaçlarını anlatmak için kullanılır. Gündelik yaşam içerisinde de misyon çok fazla kullanılan bir kelimedir. Özellikle söz konusu yazılı basın ve internet dünyasında sıkça göze çarpar.

Misyon Nedir?

Misyon herhangi bir amacı anlatan ‘Görev’ anlamına gelmektedir. Bir örnek vermek gerekirse;

‘’Misyonumuz sizlere en iyi hizmeti sağlamaktır’

Burada amaç ya da görev olarak iki farklı tanımlama üzerinden anlatmak mümkün. Resmi kaynaklarda ya da herhangi bir kurum ve olguyu tanıtmak amaçlı sıkça kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır.

TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından misyon kelimesi doğrudan ‘Görev’ tanımlamasıyla yer almaktadır. Yapılabilecek her türlü amaç için misyon kelimesi kullanılabilmektedir. Özellikle herhangi bir tanıtım gerçekleştirirken misyon aynı zamanda ‘vizyon’ kelimesi ile beraber kullanılır. Herhangi bir görev veya amacı teşkil eden, yapılmak isteneni anlatan bir sözcüktür. Fransızcadan gelen kelime zaman içerisinde Türkçeye yerleşmiş ve çok fazla kullanılan kelimeler arasında yer alır.