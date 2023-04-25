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Miss Kolombiya’dan en 'güzel' bağış

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#Miss Kolombiya#AKUT#Bağış
Miss Kolombiya’dan en güzel bağış
Eyüp Serbest
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 07:00

Kolombiya 2022 güzellik kraliçesi ve aktivist Camila Pinzon, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen çifte depremin ardından başlattığı kampanyada topladığı bağışı İstanbul’da AKUT Arama Kurtarma Derneği’ne teslim etti.

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26 yaşındaki Camila Pinzon, Ukrayna-Rusya savaşında göçmen kamplarını ziyaret etmesi ve Güney Afrika’da yoksullukla mücadele konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor. Topladığı yardımları AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi’ye teslim eden Pinzo, şöyle konuştu:

KÖPRÜ GÖREVİ

“Deprem felaketinin olduğu andan itibaren özellikle Avrupa’da bir bağış kampanyası başlattım. Türkiye’ye geliş amacım sadece ziyaret değil, AKUT’u dünyanın dört bir yanında tanıtmak. Özellikle 15 ülkenin yer aldığı Güney Amerika ile Türkiye arasında bir köprü görevi üstleneceğim. Yani AKUT’un tüm dünyadaki bilinirliğini artırmak için çalışmalarım olacak. Kahramanmaraş ve Gaziantep’te depremzedeleri de ziyaret ettim. Özellikle çocukların deprem felaketinden çok etkilendiğine şahit oldum. Çocuklarımızın özellikle eğitimine özen göstermeliyiz ki; gelecekte açlık ve yoksulluk olmasın” dedi.

‘OLDUKÇA ŞAŞIRDIK’

Zeynep Yosun Akverdi de “Camila Pinzon’dan mail aldığımızda oldukça şaşırdık ve çok sevindik. AKUT Arama Kurtarma Derneği olarak bu kadar büyük bir felaket sonrasında hem ülkemizden hem de Kolombiya, Tayvan gibi farklı ülkelerden önemli bağışlar aldık. Bu ülkelerin hem haklarının hem de devletlerinin verdiği destekler için ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu.

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#Miss Kolombiya#AKUT#Bağış

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