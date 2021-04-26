Mısra Öz’den iyi haber

Türkiye, bankacı Mısra Öz’ü, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında kaybettiği eşi Hakan Sel ve 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel için başlattığı hukuk mücadelesiyle tanıdı. Mısra Öz, oğlunun ölümünün ardından kaç gün geçtiğini yazıp, sorumluların ceza almasını istedi. Mısra Öz 11 Nisan’da son tweet’ini attı: “Oksijen desteği almadan nefes alamıyorum” diye yazdı. Koronavirüse yakalanmıştı. Yoğun bakıma alınıp entübe edilmişti. O günden sonra mesajlarını diğer sosyal medya kullanıcıları sahiplendi.

BABASI DUYURDU

Kadıköy Acıbadem Şinasi Can Hastanesi’nde tedavisi devam eden Mısra Öz’le ilgili güzel haber babası Mehmet Öz’den geldi. Baba Öz, sosyal medya hesabından, “Şu an kızım Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı, normal odasında. Kızıma duaları ile destek olan, sesine ses olan tüm sevenlerine gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sonsuz teşekkürler” paylaşımında bulundu.

Baba Mehmet Öz, Mısra’nın doğum günüydü 20 Nisan’da. İkinci doğum gününü kutlayacağız inşallah” dedi.

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