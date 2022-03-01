Misket bombası nedir, özellikleri nelerdir?

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'Salkım bombası' ya da 'bomba içinde bomba' olarak da anılan 'misket bombası' havada açılır ve içindeki küçük bombalar dağılarak patlar ve bu yüzden de etki alanı çok geniştir.

Misket bombaları ateşlendikten sonra havada açılır ve yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki geniş alanlara düzinelerce, hatta yüzlerce bomba yağdırır. Misket bombalarının kontrol edilmesi çok zor, yakındaki hedefleri ayrım gözetmeden vuruyorlar.

Atılan küçük bombalardan tahmini bir oranla yüzde 40'ı çarpma anında infilak etmekte başarısız oluyor. Bu da yere düştükten sonra ikinci bir patlama riski oluşturuyor.