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Misket bombası nedir, özellikleri nelerdir?

#Misket Bombası#Misket Bombası Nedir#Misket Bombası Kalktı Mı
Misket bombası nedir, özellikleri nelerdir

Misket bombası, savaşta büyük hasarlar verebilen silahlardan birisidir. Misket bombası, salkım bombası olarak da bilinmektedir. Tek parça olarak gönderilmesinin ardından havada birden fazla bölüme ayrılan misket bombası, geniş alanda büyük hasarlara neden olur. İşte, misket bombası hakkında bazı bilgiler

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'Salkım bombası' ya da 'bomba içinde bomba' olarak da anılan 'misket bombası' havada açılır ve içindeki küçük bombalar dağılarak patlar ve bu yüzden de etki alanı çok geniştir.

Misket bombaları ateşlendikten sonra havada açılır ve yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki geniş alanlara düzinelerce, hatta yüzlerce bomba yağdırır. Misket bombalarının kontrol edilmesi çok zor, yakındaki hedefleri ayrım gözetmeden vuruyorlar.

Atılan küçük bombalardan tahmini bir oranla yüzde 40'ı çarpma anında infilak etmekte başarısız oluyor. Bu da yere düştükten sonra ikinci bir patlama riski oluşturuyor. 

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#Misket Bombası#Misket Bombası Nedir#Misket Bombası Kalktı Mı

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