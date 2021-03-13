Mısır’la ilişkimizi ileriye taşırız

MISIR HALKIYLA AYRI OLAMAYIZ

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik temasların sorulması üzerine Erdoğan şunları söyledi: “Bizim şimdi Mısır ile istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten iş birliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. En üst düzeyde değil de en üst düzeyin şöyle bir tık altında bu devam ediyor. Tabii gönlümüz özellikle ister ki Mısır ile bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için de yapılan bu istihbari, diplomatik, bunun yanında siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu çok daha ileri kademelere taşırız. Çünkü Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Herhalde Mısır halkını Yunanistan’ın yanına yerleştirmek mümkün değil. Hiçbir zaman Yunan halkıyla Mısır halkının özdeş olacağına inanamayız. Ve bunun için de tabii olması gereken yerde görmek isteriz.

SUUDİ ARABİSTAN’LA BÖYLE OLMAMALIYDI

Suudi Arabistan’ın şu anda Yunanistan ile bir ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan’ı da böyle bir karar sürecinde görmek istemezdik. Bunu da yine Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz. Ki bu böyle olmamalıydı. ‘Olmamalıdır’ diye düşünüyoruz.”

MUTASYON BİZİ ZORLUYOR

“(Koronavirüs) Bütün bu konuları biliyorsunuz bizler daha çok Bilim Kurulu’yla, Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Bu mutasyonun inişli, çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler, aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız. Mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak, ister istemez biz burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle, süreci devam ettireceğiz.

ÇİN’DEN 50 MİLYON DOZ AŞI ALABİLİRİZ

(Aşı tedariği) Aşı konusunda Çin ile bir anlaşmamız var. Oradan aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor. Ama bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da yine devam ediyor. Fakat yine Rusya ile anlaşmamız var. Rusya ile görüşmelerimiz, sağlık bakanlıklarımızın arasında devam ediyor. Ve Çin’den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Eğer o konuda da mutabık kalırsak, bir 50 milyon daha Çin’den alabiliriz.”

KEDİNİN FORS MERAKI





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nde kılarken Cumhurbaşkanlığı forslu yedek makam aracı dışarıda bekledi. Meraklı bir kedi de Cumhurbaşkanlığı forsuna ilgi gösterip oyun oynadı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara