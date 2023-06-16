Mısır’la ilişkiler... Sisi’ye Türkiye daveti

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Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Russia Today (RT) Arapça kanalına verdiği mülakatta, “Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi ziyaret etmesi için Mısır Cumhurbaşkanı es Sisi’ye davet gönderdi. Mısırlıların, Erdoğan’ı Mısır’da görmeyi arzuladıklarını biliyorum. İki Cumhurbaşkanı görüşmenin yerini belirleyecekler. Görüşme Ankara ya da Kahire’de gerçekleşecek” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerde önümüzdeki günlerde görülebilecekler hakkında da ipucu veren Şen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkiye’nin Mısır’la ilişkilerine büyük katkıda bulunup, dostluğun gelişmesine yatırım yaptığını vurguladı. Şen açıklamasında, Fidan’ın Mısır ziyaretinin üç ay içinde gerçekleşebileceğini belirtip “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu aşamaya gelene kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu bir rol oynadı” dedi.

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Şen, mülakatta şunları ifade etti: “10 yıllık kopuk dönem sona eriyor. Süre uzun olmasına rağmen ekonomik ilişkiler ve karşılıklı ticaret bu dönemde etkilenmedi ve yaklaşık 9 milyar dolara ulaştı. Türkiye-Mısır yakınlaşması, iki ülke arasında müşterek dosyalardaki anlaşmazlık sayfalarını kapatabilir. Ayrıca iki ülkenin siyasi ve ekonomik kazanımlarını da artırabilir.”