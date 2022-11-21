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Mısır’la futbol diplomasisi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mısır#Futbol
Mısır’la futbol diplomasisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası açılışı için bulunduğu Katar’da, aralarında Mısır’ın da olduğu çok sayıda ülkenin lideriyle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani’nin davetiyle 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılış törenine katılmak üzere dün Katar’ın başkenti Doha’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da heyetteydi.

Mısır’la futbol diplomasisi

Erdoğan Doha’da bulunan Al Bayt Stadı’ndaki resepsiyonda bazı liderlerle ayaküstü bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal El-Ahmad El-Jaber El-Sabah’ın olduğu liderler ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’yla tokalaşarak sohbet etti. Mısır’la gergin olan ilişkilerde bir süredir yumuşama sinyalleri geliyordu.

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Mısır’la futbol diplomasisi

Mısır’la futbol diplomasisi

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mısır#Futbol

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