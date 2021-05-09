‘Mısır’la ayrılamayız’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Mısır arasında gelişmekte olan ilişkilerin dosta güven verirken bazılarını da korkuttuğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ziyaret etti.

988 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Burada incelemelerde bulunan Akar, yürütülen faaliyetler hakkında Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan’dan bilgi aldı. Daha sonra iftar için bordo berelilerle bir araya gelen Akar, “Irak’ın kuzeyinde, Suriye’nin kuzeyinde 1 Ocak 2021’den itibaren toplam 988 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor. Bu devam edecek” diye konuştu.

BİRBİRİMİZDEN AYRILAMAYIZ

Türkiye’nin bütün komşularıyla iyi ilişkilerini geliştirme gayretinde olduğunu kaydeden Akar, konuşmasına şöyle devam etti: “Mısır ile ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu görüyoruz. Bu dosta güven, sevinç veriyor, bazılarını da korkutuyor ve yıldırıyor. Mısır halkıyla bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz, ortak değerlerimiz, çalışmalarımız var. Biz birbirimizden ayrılamayız. Birtakım sebeplerden dolayı ilişkilerimizde duraklama olmuş olabilir fakat bunun kısa bir sürede geçeceğine ve Mısır ile olan kardeşliğimizin, dostluğumuzun yeniden çok üst seviyelere geleceğine bütün kalbimle inanıyorum. Bunun Türkiye, Libya, Mısır için son derece yararlı, faydalı ve gerekli olduğunu hep beraber yaşayacağız.” Hafta başında Libya’da toplantı yaptıklarını hatırlatan Akar, daha önce anlaşılan bütün konularda her iki ülkenin de mutabık olduğunu ve Türkiye’nin Libya’daki çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

DENİZCİLERİN REKORU

Akar, FETÖ’den temizlendikçe TSK’nın güçlendiğini, bunun da operasyon ve tatbikat sayılarına olumlu yansıdığını belirterek “Deniz Kuvvetlerimiz geçen yıl deniz seyir saatinde bütün zamanların rekorunu kırdı. Arama-araştırma gemilerinin takviyesi bakımından, Libya görevleri bakımından, Karadeniz, Ege ve Akdeniz’deki görevler bakımından... Bunların hepsini topladığımızda tüm zamanların yıllık deniz seyir saatini aşmış bulunuyoruz” dedi.

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