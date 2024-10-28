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Mısır'dan kaçak yollarla yurda getirilen timsah ve varanlara el konuldu

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#Ankara#Mısır#Polis
Mısırdan kaçak yollarla yurda getirilen timsah ve varanlara el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 12:10

Mısır'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve havalimanında yakalanan Nil timsahları ile Nil varanlarına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından el konuldu.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan yurda giriş yapan F.H. isimli şüphelinin valizinde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından arama yapıldı. Şüphelinin valizinde 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi. Yapılan incelemede Hatay'a götürülmek üzere yurda sokulduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü halde toplam 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü halde toplam 10 Nil varanı, DKMP Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Genel Müdürlük, yakalanan hayvanlara el koydu. (DHA)

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#Ankara#Mısır#Polis

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