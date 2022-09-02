Mısır’dan çalınan tarihi eserler... Emanetleri evlerine gönderdik

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GÜMRÜK Muhafaza ekipleri geçen yıl Mısır’dan, Atatürk Havalimanı Kargo Terminali’ne gelen bir paketten şüphelendi. Paket açıldığında içinden tarihi bir kilit, anahtarlar ve işlemeli bir çanta çıktı. Gümrük Muhafaza ekipleri bu eserleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teslim etti. Uzmanların çalışmasında, anahtarlardan birinin Kâbe’ye ait olduğu, işlemeli çantanın anahtar muhafazası olduğu ve Mısır’dan kaçırıldığı ortaya çıktı.

İADE KARARI ALINDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı eserler için iade kararı aldı. Yurtdışına kaçırılan Anadolu’nun kültür mirasını geri getirmek yoğun çaba harcayan ekibin başındaki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, dün Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde düzenlenen törenle Mısır’a ait tarihi eserleri Mısır’ın İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Büyükelçi Tarek Khalil’e teslim etti.

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BİZİMKİLERİ DE GERİ ALIYORUZ

Gökhan Yazgı törende, “Yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılan, ülkemiz kökenli eserlerimizin iadesi çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu bağlamda 2002 yılından bugüne kadar toplam ülkemize 9 bin 35 kültür varlığımızın iadesini sağladık. Aynı hassasiyeti başka ülkelerden yasadışı yollarla kaçırılan kültür varlıklarının köken ülkeye iadesi için gösteriyoruz. Bakanlığımızca daha önce Irak, Çin ve Kazakistan’a ait eserleri de iade etmiştik. Kültür varlıkları açısından iki zengin ülke olan Türkiye ve Mısır arasındaki kültürel işbirliğinin daha da gelişeceğine inanıyorum” dedi.

BÜYÜKELÇİ: TÜRKİYE’YE ŞÜKRANLARIMI SUNARIM

Büyükelçi Tarek Khalil de törende “Hükümetim adına, kaçakçıların bu yasa dışı satıştan yararlanma fırsatının önüne geçen Türk makamlarına takdir ve şükranlarımı sunuyorum” dedikten sonra şöyle devam etti: “Türkiye Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’na bu önemli vesileyle bugün beni ağırladıkları ve Mısır makamlarını bilgilendirdikleri için teşekkür ederim. Eski eserler demek milletin ruhu demektir. Yasadışı bir şekilde ticaretinin yapılması insanların tarihini ve kimliğini yok eder. Mısır bu eserlerin hak sahibine iade edilmesine minnettardır. Ait olduğu yerde tüm dünyanın görebileceği şekilde bir müzede gururla, sergilenerek muhafaza edilecektir.”