Mısır'da trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Mısır'da trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşı, hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Önce insan şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"Önce insan şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın yanındayız. Geçtiğimiz günlerde Mısır'da trafik kazası geçiren 3 vatandaşımızı hava ambulansımızla İstanbul'a sevk ederek ülkemize getirdik. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum."