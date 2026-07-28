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Mısır'da trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

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#Mısır#Sağlık Bakanlığı#Hava Ambulansı
Mısırda trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşı Türkiyeye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 16:37

Mısır'da trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşı, hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Önce insan şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Önce insan şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın yanındayız. Geçtiğimiz günlerde Mısır'da trafik kazası geçiren 3 vatandaşımızı hava ambulansımızla İstanbul'a sevk ederek ülkemize getirdik. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum."

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#Mısır#Sağlık Bakanlığı#Hava Ambulansı

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