Mısır’da barış zirvesi

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MISIR Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ev sahipliği yapacağı zirveye Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yanı sıra Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak. Zirvede ayrıca Katar, Yunanistan, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, İtalya, Güney Afrika ve Güney Kıbrıs liderleri de yer alacak. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Temsilcisi Joseph Borrel, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da zirvede bulunacak.

4’LÜ ZİRVE İPTAL OLMUŞTU

Ürdün’ün başkenti Amman’da Mısır, Ürdün, Filistin ve ABD liderlerinin katılımıyla düzenlenecek dörtlü zirvenin Gazze’deki hastane bombalamasının ardından iptal olmasıyla Kahire’deki zirvenin önemi arttı. Ancak “İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözüme dayanan kapsamlı bir çözüme ilişkin tartışmaların acilen başlatılması” çağrısı ile gerçekleştirilen zirvenin çatışmaları sona erdirme noktasında nasıl bir sonuç doğuracağı belirsiz. Mısırlı yetkililer zirvenin çatışmalara yönelik uluslararası tutuma denge getirmeye katkı sağlayabileceği görüşünde.