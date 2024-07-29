Mısır’a yeni dönem ziyareti

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İki ülke arasında normalleşme süreci şubat ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kahire ziyareti ile yeni bir aşamaya geçmişti. Şimdi sırada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin Ankara ziyareti var. Dışişleri Bakanı Fidan’ın gelecek hafta gerçekleşmesi beklenen ziyaretinde iki lider arasındaki toplantıların hazırlıkları yapılacak. Şubat ayında Kahire’de iki ülke cumhurbaşkanlarının eşbaşkanlığında yapılması için ortak bildiri imzalanan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısının Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Fidan’ın Kahire ziyaretinde bu toplantıda imzalanacak anlaşmaların hazırlıkları da yapılacak.

GAZZE ÖNCELİKLİ GÜNDEM

Bakan Fidan’ın ziyaretinde Gazze en önemli başlıklardan. İsrail’in saldırılarının durdurulması için büyük çaba gösteren Türkiye ile bölgedeki önemli aktörlerden Mısır’ın bir araya gelmesi bu süreçte önemli. Filistin meselesinin yanında Libya, Sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde, kalıcı istikrar ve barış sağlanması iki ülke için de büyük önem taşıyor. Kahire’de bir diğer önemli başlık da Doğu Akdeniz olacak. İki ülke de dönem dönem gerginliğin arttığı bu bölgede yakın temasta olmanın önemine inanıyor.

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15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Türkiye ile Mısır arasında bir dönem diplomatik ilişkiler askıya alınmıştı ama iki ülke arasındaki ticari ilişkiler devam etti. Şimdi hedef bugün 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak. Bu hedef doğrultusunda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Ankara’ya gelecek heyette işinsanlarının da olması bekleniyor. Özellikle sıvılaştırılmış doğalgaz, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında önemli işbirliği kapılarının açılabileceği belirtiliyor. Enerji başlığının yanında sağlık, turizm ve savunma sanayi alanlarında da uzun vadeli işbirlikleri gündemde olacak.