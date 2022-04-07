Mısır’a ‘Büyükelçi’ düzeyinde atama

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uzun süredir merakla beklenen Büyükelçiler Karanamesi’nin tebligatını yaptı. Tebligatta en ilginç atama Mısır’ın başkenti Kahire’ye yapıldı ve Türkiye Mısır’la ilişkileri yeniden büyükelçi seviyesine çekmenin önünü açan önemli bir adım attı. Türkiye, 3 Temmuz 2013’te Sisi’nin darbeyle göreve gelmesinden sonra Kahire Büyükelçisi’ni geri çekince, iki ülke ilişkileri maslahatgüzar seviyesine inmişti. Mevcut maslahatgüzar elçi seviyesindeyken, yeni Kahire Maslahatgüzarı daha önce İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilciliği de yapmış olan Büyükelçi Salih Mutlu Şen oldu. Bu atama “Diplomatik ilişki seviyesini yeniden büyükelçi seviyesine çıkaracak” diye yorumlandı.

KAVAKÇI MERKEZE

Malezya’da görev yapan Merve Kavakçı merkeze çekilirken, yerine Emir Salim Yüksel atandı. Yavuz Selim Kıran da Zagreb’e atandı.

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KARAMALLOĞLU’NUN DAMADI İSLAMABAD’A ATANDI

Daha önce Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapmış olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun damadı Mehmet Paçacı, Türkiye’nin yeni İslamabad (Pakistan) Büyükelçisi oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Tuba Nur Sönmez, Kuveyt’e büyükelçi atandı. Budapeşte (Macaristan) Büyükelçiliği’ne Antalya Diplomasi Forumu’nun organizasyonunda görev üstlenenlerden Gülşen Karanis Ekşioğlu getirildi.

EŞLER AYNI COĞRAFYAYA

Makbule Başak Yalçın Ekvator Büyükelçiliği’ne, eşi Ertan Yalçın da Bolivya Büyükelçiliği’ne atanarak eş durumundan aynı coğrafyada görevlendirildi. Diğer büyükelçi atamaları da şöyle:

BM Viyana Daimi Temsilcisi: Levent Eler, Belçika: Bekir Uysal, Letonya: Şule Öztunç, Finlandiya: Deniz Çakar, İsveç: Yönet Can Tezel, Danimarka: Rıza Hakan Tekin, Meksika: İlhan Kemal Tuğ, Fas: Ömer Faruk Doğan, Güney Kore: Murat Tamer, Ekvator Ginesi: Adnan Keçeci, Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Hüsnü Murat Ülkü, Estonya: Başak Türkoğlu, Gine-Bissau: Ali Sait Akın, Namibya: Feral Çekerek Oruçkaptan, El Salvador: Gül Büyükerşen, Gürcistan: Ali Kaan Orbay, Kamboçya: Ülkü Kocaefe, Zimbabve: Berna Kasnaklı Vresteden, Kenya: Subutay Yüksel, Venezuela: Naci Aydan Karamanoğlu, Sudan: İsmail Çobanoğlu, Moldova: Uygar Mustafa Sertel, Filipinler: Niyazi Evren Akyol, Nijer: Özgür Çınar, Kolombiya: Beste Pehlivan Sun, Arnavutluk: Tayyar Kağan Atay, Burundi: Alp Işıklı, Madagaskar: İshak Ebrar Çubukçu, Moritanya: Akif Menevşe.