Mısır yılanını eline aldı kafede dolaşmaya başladı: 11 bin 977 lira ceza yedi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 13:42

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kafede elinde yılanla dolaşan şahıs, polis ve bekçi ekiplerinin denetimine takıldı. Beslenmesi yasak olan Mısır yılanına el konulurken, sahibine 11 bin 977 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın kafede elinde yılanla dolaştığı yönündeki ihbarı değerlendiren Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bölgeye intikal eden polis ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri, mekanda yaptıkları kontrolde S.D. (20) isimli şahsın yanında bir yılan bulundurduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı incelemede, söz konusu sürüngenin zehirsiz egzotik türler arasında yer alan ve beslenmesi izne tabi olan Mısır yılanı olduğu belirlendi. Şüpheli S.D.'nin emniyetteki ifadesinde, yılanın kendisine bir arkadaşı tarafından hediye edildiğini ve hayvana ait herhangi bir yasal sahiplik belgesinin bulunmadığını beyan ettiği öğrenildi.

Mısır yılanını eline aldı kafede dolaşmaya başladı: 11 bin 977 lira ceza yedi


İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Muhafaza altına alınan egzotik yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.D. hakkında ise 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 11 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.

