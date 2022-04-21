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Mısır ve Fas'taki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi

#Sağlık Bakanlığı#Uçak#Fas
Mısır ve Fastaki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi

Fas ve Mısır'da sağlık sorunu yaşayan 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla sabah saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

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Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, bu kez Fas'ta yaşayan Mustafa Demirel ile Mısır'da yaşayan Gülizar Atalay için havalandı. Bağırsak operasyonu geçirdikten sonra komplikasyonu gelişen ve kilo kaybederek genel durumu bozulan Mustafa Demirel'i(40)  Fas'tan, kalp hastalığı nedeniyle en son geçirdiği ameliyattan sonra komplikasyonu gelişen Gülizar Atalay'ı(31) Mısır'dan alan ambulans uçak, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi.

Mısır ve Fastaki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi

Alanda bekleyen ambulansa nakledilen Mustafa Demirel Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne, Gülizar Atalay ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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Mısır ve Fastaki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi

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#Sağlık Bakanlığı#Uçak#Fas

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