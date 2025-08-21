Mısır teyakkuzda.... 60 bin İsrailli askere çağrılıyor

Haberin Devamı

GAZZE Şeridi’ne yönelik saldırılar aralıksız devam ederken İsrail yönetimi, Hamas’ın ateşkes ve rehine takası teklifini kabul etmesine rağmen, bir milyon Filistinlinin yerinden edilmesine yol açacak Gazze Şehri’ni işgal etme planında ısrar ediyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığı duyurulurken İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı.

SEFERBERLİK SÜRECİ

Celp emirlerinin tek seferde yapılmayacağı aktarılırken yedek askerlerin çoğunun (40-50 bin kişi) 2 Eylül’de göreve başlaması bekleniyor. İsrail ordusu, bir sonraki dalganın Kasım-Aralık aylarında, üçüncü dalganın ise Şubat-Mart 2026’da gerçekleşeceğini açıkladı. Göreve çağrılacak yedek askerlerin tamamının Gazze kentini işgal saldırılarına katılmasının öngörülmediği belirtilirken kente işgal saldırılarının sürmesi halinde ordudaki yedek asker sayısının 130 bine çıkması bekleniyor.

PLAN NEYİ ÖNGÖRÜYOR

İsrail güvenlik kabinesi, 8 Ağustos’ta bölgede kontrolü arttırmak için Gazze kentinin işgal planını onaylamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında tutmuştu. İşgal planına tüm dünyadan tepki yağarken ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in “Gazze Şeridi’ni tamamen işgal etme planı” hakkında yorum yapmayacağını ancak bu konuda verilecek kararın İsrail’e ait olduğunu söylemişti.

İLK AŞAMA BAŞLADI

Öte yandan dün akşam ilerleyen saatlerde İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail ordusunun Hamas’la girdiği çatışmaların ardından Gazze Şehri’ne yönelik planlanan saldırının ilk aşamasına geçildiğini duyurdu. İsrail ordusunun hızla hareket ettiğini aktaran Defrin, Gazze Şehri’nin işgalini amaçlayan saldırılar için ön operasyonların düzenlendiğini belirterek, şehrin dış mahallelerinde kontrolün sağlandığını açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise “Başbakan Netanyahu, Hamas’ın kalelerini ele geçirme ve grubun yenilmesi için verdiği sürenin kısaltılması kararı aldı” denildi.

AİLELER VE MUHALEFET TEPKİLİ

Rehine Aileleri Forumu, Gazze’de tutulan İsrailli rehinelerin yakınları, İsrail Savunma Bakanlığı’nın Gazze Şehri’ni ele geçirme planını onaylamasını kınadı ve hükümeti Hamas tarafından onaylanan ateşkes önerisini görmezden gelmekle suçlayarak, bunun “İsrail halkının kalbine saplanmış bir hançer” olduğunu açıkladı. Başbakan Netanyahu’ya hitaben yapılan duyuruda, “50 rehinenin iadesi için bir anlaşma imzalamanız için son şansınız bu” denilirken tüm rehinelerin iadesi ve savaşın sonlandırılması için bir plan sunulması talep edildi. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid de sosyal medya paylaşımında “Gazze’yi fethetme yanılgısını gerçekleştirmek için yedek askerler göreve çağrıldı” ifadesini kullandı.

MISIR: KIRMIZI ÇİZGİmiz

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, sivillerin Gazze Şeridi’nden çıkarılmasının Kahire için “kırmızı çizgi” olacağı uyarısında bulundu. Ayrıca Kahire yönetimi Gazze’yi işgal etme planlarının Filistinlileri Sina yarımadasının kuzeyine itebileceği endişelerinin artması üzerine, Gazze sınırına ek asker gönderdi. Üst düzey bir askeri kaynak, Sina’da yaklaşık 40 bin askerin konuşlandırıldığını söyledi. Hamas da Gazze için ‘küresel grev’ çağrısında bulundu. Filistinli örgüt bugün yapılması planlanan grev hakkında, “Ulusları İsrail saldırganlığına sessiz kalmamak için harekete geçirmeye çağırıyoruz” dedi.

NETANYAHU GAZZE’Yİ İŞGAL PLANINDAN VAZGEÇMİYOR

İSRAİL ATEŞKES TEKLİFİNE HENÜZ YANIT VERMEDİ

İSRAİL, Gazze’de ateşkes için Hamas’ın kabul ettiği teklife henüz yanıt vermezken, olası bir ateşkes için Hamas’ın elindeki tüm rehineleri geri vermesi koşulunu dile getirdi. İsrail hükümetinin planı değerlendirdiği belirtilse de İsrail hükümet sözcüsü David Mencer BBC’ye parçalı planlarla ilgilenmediklerini belirterek, tüm rehinelerin geri verilmesi koşulunu yineledi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ofisinden son açıklamada da “Kabinenin savaşı bitirmek için belirlediği prensiplere uygun olarak, 50 rehinenin hepsi serbest bırakılmalı. Hamas’ı yenilgiye uğratmamıza çok az kaldı ve hiçbir rehineyi geride bırakmayacağız” denildi.

ABD’NİN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

İSRAİL Savunma Bakanlığı, halihazırda siparişte olan dört uçağa ek olarak, ABD’nin uçak üreticisi Boeing’den iki adet daha ‘KC-46 yakıt ikmal uçağı’ tedarik edileceğini duyurdu. Bakanlık, savunma komitesi onay verdiğinde ABD hükümetiyle 500 milyon dolarlık bir sözleşme imzalanacağını açıkladı. İsrail’in en büyük destekçilerinden biri olan ABD, Tel Aviv’e, en gelişmiş askeri teknolojilerine ayrıcalıklı erişim hakkı tanıyor.