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Hürriyet
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Gündem
Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 11:31,Son Güncelleme:

Mısır tarlasında kenevir operasyonu

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Mısır tarlasında kenevir operasyonu
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KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, mısır tarlasına ekili halde 104 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kardeş gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi’nde O.B. ve E.B.’nin mısır tarlasında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Tarlada arama yapan ekipler 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere sökülürken O.B. ve E.B. isimli kardeşler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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