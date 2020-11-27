MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
GeriGündem Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- 
Haber Giriş: 27.11.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Abone Olgoogle-news

Mısır Donanması'na ait, 'El Fateh', 'Alexandria' ve 'M. Fahmy' isimli savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. 

Marmara Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Mısır Donanması'na ait, 971 borda numaralı 'El Fateh', 911 borda numaralı 'Alexandria' ve 686 borda numaralı 'M. Fahmy' isimli savaş gemileri, saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçti. 

Ege Denizi'ne doğru yol alan Mısır savaş gemilerine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle