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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 14.11.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
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Mısır Donanmasına ait 3 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

MISIR Donanması'na ait, 'El Fateh', 'Alexandria' ve 'M. Fahmy' isimli savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne yol aldı. 

Ege Denizi'nden saat 14.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Mısır Donanması'na ait, 971 borda numaralı 'El Fateh', 911 borda numaralı 'Alexandria' ve 686 borda numaralı 'M. Fahmy' isimli savaş gemileri, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde geldi. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Mısır savaş gemilerine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik edildi. Savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. 

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