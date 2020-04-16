Mısır Konsolosluğu Nerededir? Mısır Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Mısır konsolosluğu ülkemizde hizmet vermektedir. Mısır konsolosluğu vize ve diğer bütün işlemler için kullanılmaktadır. Mısır vizesi almak isteyen kişiler de Mısır konsolosluğu aracılığı ile vize işlemlerini gerçekleştirebilirler. Mısır konsolosluğu belirli günlerde hizmet vermektedir. Bu günler dışında Mısır konsolosluğuna yalnızca e-mail üzerinden ulaşabilmek mümkün. Onun dışında konsolosluğa girişte mümkün değildir. Mısır konsolosluğu ayrıca Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu olarak da geçmektedir.

Mısır Konsolosluğu Nerededir?

Mısır konsolosluğu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alır.

Mısır Konsolosluğu Adresi

Adres: Cevdet Paşa Cad. No:12 Bebek Beşiktaş 34330 İstanbul

Mısır Konsolosluğu Telefon Numarası

Telefon: +90 (212) 324 21 33

Mısır Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Mısır konsolosluğunun e-mail ve fax numaraları bulunuyor. Konsolosluğa bu iletişim bilgileri ile de ulaşmak mümkündür. İşte Mısır konsolosluğunun iletişim bilgileri;

E-Mail: egypt.consulate.istanbul@hotmail.com

Fax Numarası: +(90) 312 427 0099

Mısır Konsolosluğu Çalışma Saatleri

Mısır konsolosluğu Pazartesi ve Cuma günleri hizmet vermektedir.

Pazartesi: 09:00 - 16:00

Cuma: 09:00 - 16:00

Mısır konsolosluğu vize bölümü çalışma saatlerini de ayrı olarak güncellemiştir. Mısır konsolosluğunun vize bölümü çalışma saatleri şu şekildedir,

Pazartesi: 10:00 - 12:00

Cuma: 10:00 - 12:00

Mısır konsolosluğu turizm bölümü çalışma saatlerini de yine ayrıca belirlemiştir. İşte Mısır konsolosluğunun turizm bölümü çalışma saatleri;

Pazartesi: 10:00 - 16:00

Cuma: 10:00 - 16:00