Mısır koçanından yaptı: Türkiye'de bir ilke imza attı! 'Hem yaz hem de kış aylarında kullanılıyor'

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi'nde yazın tarlalardan toplanan mısır koçanları kurutulduktan sonra şoklama yöntemiyle iplik hâline getiriliyor. Bir dizi işlemin ardından elde edilen bu iplikler, kenevir kumaşlarla birleştirilerek özgün tasarımlara dönüştürülüyor. Yaz ve kış aylarında giyilebilen kumaşlar, nefes alabilir ve yüksek oranda ter emici özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kıyafetlerin tasarımında kara kendir ve beyaz kendirin yanı sıra mısır koçanı ile Kadıralak Yaylası'nda her yıl Nisan-Mayıs aylarında kendini gösteren Mavi Yıldız çiçeği birlikte kullanılıyor. Mısır koçanları, kıyafetlerde süsleme unsuru olarak değerlendirilirken, şoklama yöntemi sayesinde uzun ömürlü hâle getiriliyor.

Türkiye'de kıyafet üretiminde mısır koçanı ilk kez Trabzon'da kullanılırken, projeye yönelik geri dönüşlerin son derece olumlu olduğu vurgulandı. Doğal ve özgün üretim anlayışıyla hazırlanan ürünler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait satış ofislerinde yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor.

"MISIR KOÇANINI DOKUDUĞUMUZ KUMAŞTA NEDEN KULLANMAYALIM?" FİKRİYLE YOLA ÇIKTILAR

Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi Yöresel Bez Dokuma Eğitmenlerinden Aygen Sır, mısır koçanından birçok takı ürünü yapıldığını ancak ilk kez kıyafete uyarladıklarını söyledi. Sır "Aslında mısır koçanından toka başta olmak üzere birçok takı ürünü yapılıyordu. Ancak biz, 'Bunu dokuduğumuz kumaşta neden kullanmayalım?' fikriyle yola çıkarak tarlalardan topladığımız mısır koçanlarını kurutup şoklama yöntemiyle iplik hâline getirdik. Birkaç işlemden geçirdikten sonra iplik elde ediyoruz. İplik hâline getirdiğimiz ürünleri, kıyafetlerde tasarım amacıyla kullanıyoruz. Dokuduğumuz kumaşlar hem yaz hem de kış aylarında giyilebiliyor. Kenevir, tamamen nefes alabilir ve yüksek oranda ter emici özelliğe sahip olduğu için vücutla teması çok önemli olan bir bitkidir. Bu bitkiyi kumaş hâline getirerek kıyafet üretiminde kullanıyoruz. Kara kendir ve beyaz kendir, mısır koçanı ve Kadıralak Yaylası'nda yetişen Mavi Yıldız çiçeğini bir araya getirerek kıyafetlerimizin tasarımını oluşturduk. Kıyafetlerimizde mısır koçanıyla süslemeler yapıyoruz" dedi.

Mısır koçanını kıyafete ilk kez denediklerini kaydeden Sır, "Mısır koçanının takı, toka ve oyuncak bebek yapımı gibi alanlarda örnekleri bulunuyor ancak kıyafette ilk kez Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezimizde biz denedik. Mısır koçanını kurutup hemen kullanmıyoruz; şoklama usulüyle işlemden geçiriyoruz. Aksi hâlde zamanla aşınma olabilir. Şoklama yöntemi uygulandığında, kenevir nasıl ömürlükse mısır koçanı da onunla birlikte ömürlük bir kıyafet hâline gelebiliyor" diye konuştu.

Mısır koçanından üretilen kıyafetler konusunda çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Sır, "Çok güzel tepkiler alıyoruz. Doğal kıyafet üretimi yaptığımız için olumlu geri dönüşler alıyoruz. Pazarlama konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyemizin satış ofisleri bulunuyor ve ürünlerimiz bu ofislerde yerli ve yabancı turistlerimize sunuluyor. Kıyafetlerimizde ve mısır koçanı kullanımında oldukça iddialıyız." dedi.